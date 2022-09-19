У партії Шольца побоюються приходу правих до влади в Італії

Глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбейль у понеділок заявив, що перемога правої коаліції на парламентських виборах в Італії буде поганою для країни та європейської співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Ми дивимось на вибори в Італії й кажемо, що там на кону багато чого. Питання не просто в тому, хто буде очолювати Італію – а в тому, що це також задасть рух для Європи", – сказав Клінґбейль журналістам після зустрічі з лідером італійської Демократичної партії Енріко Леттою.

Лідер німецьких соціал-демократів прямо звинуватив очільницю "Братів Італії" Джорджію Мелоні в поширенні дезінформації про Німеччину й зближенні з "антидемократичними" силами на кшталт прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Натомість, додав Клінґбейль, підхід Летти до співпраці з іншими країнами Європи допоможе вирішити проблему високих цін на газ і покінчити із залежністю від російських енергоносіїв.

"Італії краще з Енріко Леттою на чолі, а не правими популістами й неофашистами", – заявив німецький політик.

Як відомо, 25 вересня в Італії відбудуться дострокові парламентські вибори після падіння проукраїнського уряду технократів Маріо Драгі, і очікувана перемога на них правих сил може вплинути на позицію Італії щодо підтримки України.

Втім, сама Джорджія Мелоні, яка зі значною ймовірністю очолить уряд, займає поміркованішу позицію щодо зовнішньої політики та війни в Україні, ніж її ультраправі соратники.

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