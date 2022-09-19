В партии Шольца опасаются прихода правых к власти в Италии

Глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль в понедельник заявил, что победа правой коалиции на парламентских выборах в Италии будет плохой для страны и европейского сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Мы смотрим на выборы в Италии и говорим, что там на кону многое. Вопрос не просто в том, кто будет возглавлять Италию - а в том, что это также задаст движение для Европы", - сказал Клингбейль журналистам после встречи с лидером итальянской Демократической партии Энрико Летт.

Лидер немецких социал-демократов прямо обвинил главу "Братьев Италии" Джорджию Мэлони в распространении дезинформации о Германии и сближении с "антидемократическими" силами вроде премьера Венгрии Виктора Орбана.

В то же время, добавил Клингбейль, подход Летты к сотрудничеству с другими странами Европы поможет решить проблему высоких цен на газ и покончить с зависимостью от российских энергоносителей.

"Италии лучше с Энрико Леттой во главе, а не правыми популистами и неофашистами", – заявил германский политик.

Как известно, 25 сентября в Италии состоятся досрочные парламентские выборы после падения проукраинского правительства технократов Марио Драги, и ожидаемая победа правых сил может повлиять на позицию Италии по поддержке Украины.

Впрочем, сама Джорджия Мелони, которая со значительной вероятностью возглавит правительство, занимает более умеренную позицию по внешней политике и войне в Украине, чем ее ультраправые соратники.

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