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Шольца засмучують екоактивісти, які псують твори мистецтва

Понеділок, 31 жовтня 2022, 23:34

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок засудив активістів, які псують відомі твори мистецтва, щоб привернути увагу до кліматичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Я дуже засмучений тим, що відбувається, і дуже радий, що справа не дійшла до того, що безповоротно пошкоджено незамінний витвір мистецтва. Є й інші способи висловити свою думку, і, можливо, можна було б використати трохи творчості", – сказав Шольц на пресконференції в Берліні.

Канцлер Німеччини також закликав активістів не наражати на небезпеку інших – імовірно, він мав на увазі випадок, коли, за даними ЗМІ, через перекриття вулиці швидка допомога не могла дістатися велосипедиста, якого збила машина.

У Берліні активістки "приклеїли" себе до скелету динозавра в музеї

"Якщо сталося саме це, це дуже прикро і дуже сумно", – сказав він.

Нагадаємо, в останні тижні в кількох країнах відбуваються протести, учасники яких влаштовують перформанси в музеях. У Німеччині їх здійснюють активісти групи Letzte Generation ("Останнє покоління").

Так, двоє активістів групи облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі. Одній із активісток за це загрожує три роки ув’язнення.

Ще раніше екоактивісти з Letzte Generation приклеїлися руками до рами "Сікстинської Мадонни" Рафаеля у Дрезденській картинній галереї старих майстрів, чим завдали їй шкоди на суму в майже 12 тисяч євро.

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Німеччина

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