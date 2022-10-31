Шольца расстраивают экоактивисты, которые портят произведения искусства

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник осудил активистов, которые портят известные произведения искусства, чтобы привлечь внимание к климатическому кризису.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Я очень расстроен тем, что происходит, и очень рад, что дело не дошло до того, что безвозвратно повреждено незаменимое произведение искусства. Есть и другие способы выразить свое мнение, и, возможно, можно было бы использовать немного творчества", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер Германии также призвал активистов не подвергать опасности других - вероятно, он имел в виду случай, когда, по данным СМИ, из-за перекрытия улицы скорая помощь не могла добраться до велосипедиста, которого сбила машина.

"Если произошло именно это, это очень обидно и очень печально", - сказал он.

Напомним, в последние недели в нескольких странах происходят протесты, участники которых устраивают перформансы в музеях. В Германии их осуществляют активисты группы Letzte Generation ("Последнее поколение").

Так, двое активистов группы облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, экспонируемую в музее Барберини в Потсдаме. Одной из активисток за это грозит три года заключения.

Еще раньше экоактивисты из Letzte Generation приклеились руками к раме "Сикстинской Мадонны" Рафаэля в Дрезденской картинной галерее старых мастеров, чем нанесли ей ущерб на сумму в почти 12 тысяч евро.