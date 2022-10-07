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Белый дом прокомментировал заявление Байдена относительно "Армагеддона"

Пятница, 7 октября 2022, 19:39

Заявления президента США Джо Байдена о перспективе "Армагеддона" в свете заявлений Владимира Путина не основываются на новых разведывательных данных о возможности применения Россией ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу.

"Комментарии президента (США) подчеркивают то, что мы уже не раз говорили, а именно - насколько серьезно мы воспринимаем угрозы о ядерном оружии. Так же мы поступали, когда Россия делала такие угрозы в течение конфликта", - сказала она.

Представительница Белого дома уточнила, что США не получали новых данных, связанных с ядерными угрозами РФ, и "не видят никаких причин менять развертывание стратегических ядерных сил".

Накануне, напомним, президент США Джо Байден сравнил нынешние ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов, предупредив о риске столкновения с "Армагеддоном". "У нас есть угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться так же", - считает президент США.

Заявление Байдена вызвало резонанс в США и за рубежом, поскольку таких слов для характеристики ядерного шантажа РФ в Вашингтоне до сих пор не употребляли.

Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября, выступая в Кремле, заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Читайте больше здесь: Каков будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

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США Ядерное оружие Россия

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