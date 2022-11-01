КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений США и Южной Кореи

Северная Корея выступила с завуалированной угрозой применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею "заплатить самую ужасную цену в истории".

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Северная Корея утверждает, что ее недавние испытания оружия были призваны предупредить Вашингтон и Сеул о серии совместных военных учений, которые она рассматривает как репетицию вторжения, включая учения на этой неделе с участием около 240 военных самолетов.

Пак Чон Чон, секретарь правящей Трудовой партии, который считается близким доверенным лицом лидера Ким Чен Ына, назвал учения "агрессивными и провокационными".

Пак также обвинил Пентагон в формулировании краха северокорейского режима в качестве основной политической цели, явно ссылаясь на недавно опубликованный доклад Пентагона "Стратегия национальной обороны". В докладе говорится, что любое ядерное нападение Северной Кореи на США или их союзников и партнеров "приведет к концу этого режима".

Он обрушился на южнокорейских военных руководителей за то, что он назвал "мусорными" комментариями, в которых содержалась угроза уничтожить Северную Корею, если она применит ядерное оружие. Военные Южной Кореи предупредили Северную Корею, что использование ядерного оружия поставит ее на "путь самоуничтожения".

"Если США и Южная Корея попытаются применить вооруженные силы против Северной Кореи, без всякого страха специальные средства вооруженных сил КНДР выполнят свою стратегическую миссию без промедления", - сказал Пак, явно ссылаясь на ядерное оружие своей страны.

"США и Южной Корее придется столкнуться с ужасным случаем и заплатить самую страшную цену в истории", - добавил он.

Официальные лица США и Южной Кореи неизменно заявляют, что их учения носят оборонительный характер и что у них нет намерений нападать на Северную Корею.