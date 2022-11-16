"Російська онуча": віцеспікерка польського Сейму поставила на місце антиукраїнського депутата

Віцеспікерка Сейму (нижньої палати парламенту) Польщі Малгожата Госєвська розкритикувала депутата від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегожа Брауна після його антиукраїнської тиради на засіданні в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Суперечка між Госєвською та Брауном виникла під час обговорення урядових законопроєктів про внесення змін до закону про податок на окремі фінансові установи та закону про державні фінанси.

"Ви пишете, що приводом для цього закону є війна (в Україні), тоді виникає питання, який часовий горизонт… Якщо ви вважаєте, що сьогодні існує стан крайньої необхідності, то коли він припиниться? Які умови і на якому фронті повинні бути виконані, щоб ви зробили висновок, що настав час повертатися до нормального життя?" – спитав Браун.

Під час виступу віцеспікерка Сейму вимкнула йому мікрофон, бо депутат від "Конфедерації" перебрав час для виступу, й запросила до трибуни наступного парламентаря.

"Це хамська поведінка!" – заявив на це Браун, на що Госєвська у відповідь іронічно запитала: "Він ще молиться польською мовою чи вже російською?.. Найбільший хам Республіки Польської – російська онуча! Цей депутат – тo хам!"

"Cham, ruska onuca!" Grzegorz Braun i Małgorzata Gosiewska w bardzo ostrej kłótni o Ukraińców #Sejm pic.twitter.com/3yQSk3i2ag — Goniec.pl 🇵🇱🇺🇦 (@GoniecPL) November 16, 2022

У польській мові сполукою "російська онуча" презирливо називають тих, хто поширює пропаганду на користь Росії або діє на її користь.

Гжегож Браун відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який у січні не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві у вересні, на який ніхто не прийшов.