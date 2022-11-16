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"Российская портянка": вице-спикер польского Сейма поставила на место антиукраинского депутата

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Среда, 16 ноября 2022, 22:43

Вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская раскритиковала депутата от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегожа Брауна после его антиукраинской тирады на заседании в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Спор между Госевской и Брауном возник во время обсуждения правительственных законопроектов о внесении изменений в закон о налоге на отдельные финансовые учреждения и закона о государственных финансах.

"Вы пишете, что поводом для этого закона является война (в Украине), тогда возникает вопрос, какой временной горизонт... Если вы считаете, что сегодня существует состояние крайней необходимости, то когда оно прекратится? Какие условия и на каком фронте должны быть выполнены, чтобы вы сделали вывод, что пришло время возвращаться к нормальной жизни?" - спросил Браун.

Во время выступления вице-спикер Сейма выключила ему микрофон, потому что депутат от "Конфедерации" перебрал время для выступления, и пригласила к трибуне следующего парламентария.

"Это хамское поведение!" - заявил на это Браун, на что Госевская в ответ иронично спросила: "Он еще молится на польском языке или уже на русском?"... Самый большой хам Республики Польской - русский портянка! Этот депутат - то хам!"

В польском языке словосочетанием "русский портянка" презрительно называют тех, кто распространяет пропаганду в пользу России или действует в ее пользу.

Гжегож Браун известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в январе не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве в сентябре, на который никто не пришел.

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