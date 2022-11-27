У задержанных в Швеции россиян есть квартира в Москве в одном доме с генералом ГРУ

У задержанной в Швеции российской супружеской пары, которых подозревают в шпионаже, есть квартира в одном доме с сотрудниками Главного разведывательного управления РФ.

Об этом написал в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хигинс, сообщает "Европейская правда".

Хигинс сообщил, что журналист Христо Грозев обнаружил "интересных соседей в Москве" у супругов, задержанных на этой неделе в Швеции.

Сергей Скворцов и Елена Кулькова

Муж, жена и еще один из членов семьи были зарегистрированы как владельцы квартиры в октябре 1999 года, расположенной по адресу ул. Зорге, 36 в Москве. Неизвестно, проживали ли они когда-либо в этой квартире, поскольку вскоре после этого супруги переехали в Швецию.

Номер квартиры арестованной в Швеции пары - 282, а дальше по коридору - квартира 288, где живет Денис Сергеев, третий подозреваемый в отравлении Сергей Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

В этом доме также живет генерал-майор Андрей Аверьянов, руководитель части 29155 ГРУ, подпольной диверсионной группы, которая стоит за многочисленными взрывами и отравлениями, включая отравление Скрипаля и болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Позже стали известно имена задержанных - Сергей Скворцов и Елена Кулькова. Супруги владели рядом компаний в Швеции, в том числе компаниями, которые занимались судовым и авиационным оборудованием, компьютерами и ИТ-услугами, разработкой программ и финансированием коммерческих проектов.

В течение нескольких лет одна из этих компаний фактически контролировалась отставным полковником ГРУ через компанию, базирующуюся на Кипре. Этот человек, которому сейчас за 70 лет, позволил себе дать интервью под своим полным именем несколько лет назад в книге "ГРУ. Поединок с черными людьми".

Одним из лиц, зарегистрированных как владелец квартиры в Зорге, была дочь Кульковой. Она входит в правление шведской компании вместе с задержанным Скворцовым. Она делила квартиру с сыном бывшего высокопоставленного чиновника шведской военной разведки.

Напомним, в Стокгольме за закрытыми дверями в условиях строгой секретности начался суд над двумя братьями иранского происхождения, обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ и угрозе безопасности Швеции.