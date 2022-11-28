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Молдова: суд відмовився повертати Додона під домашній арешт у справі про "кульок"

Понеділок, 28 листопада 2022, 18:23

Вища судова палата Молдови в понеділок відмовилася задовольняти клопотання Антикорупційної прокуратури про повернення під варту колишнього президента Ігоря Додона у так званій справі про "кульок".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що рішення Вищої судової палати на касаційну скаргу прокуратури є остаточним.

"Це була незаконна спроба прокурора повернути мене під домашній арешт. Сам факт того, що такий запит був поданий прокурорами, свідчить про непрофесіоналізм", – сказав Додон після рішення суду.

18 листопада колишнього президента Молдови перевели з-під домашнього арешту під судовий контроль – це означає, що він зобов'язаний не виїжджати з країни протягом 60 днів.

Прокуратура Молдови відзвітувалась про речі, вилучені під час обшуку в офісі партії Додона

Ігор Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня у зв’язку з так званою справою про "кульок" - що отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. 

6 жовтня прокуратура повідомила про завершення розслідування, 17 жовтня почався судовий розгляд справи. За версією прокурорів, Додон отримав від Плахотнюка від 600 тисяч до мільйона доларів США, кошти мали піти на витрати партії. 

Додон відкидає звинувачення і називає справу політичною. 

Детальніше про звинувачення проти Додона, що є першою подібною справою в історії Молдови, читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ.

Про те, як "улюбленим політиком" Кремля замість Додона та Партії соціалістів може стати інша політсила, дивіться у відеоблозі та читайте у статті: Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

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Молдова

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