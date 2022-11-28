Молдова: суд отказался возвращать Додона под домашний арест по делу о "кульке"

Высшая судебная палата Молдовы в понедельник отказалась удовлетворять ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о возвращении под стражу бывшего президента Игоря Додона по так называемому делу о "кульке".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что решение Высшей судебной палаты на кассационную жалобу прокуратуры является окончательным.

"Это была незаконная попытка прокурора вернуть меня под домашний арест. Сам факт того, что такой запрос был подан прокурорами, свидетельствует о непрофессионализме", - сказал Додон после решения суда.

18 ноября бывшего президента Молдовы перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль - это означает, что он обязан не выезжать из страны в течение 60 дней.

Игорь Додон находился под домашним арестом с 26 мая в связи с так называемым делом о "кульке" - получившим такое название из-за видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "властителя Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка.

6 октября прокуратура сообщила о завершении расследования, 17 октября началось судебное разбирательство дела. По версии прокуроров, Додон получил от Плахотнюка от 600 тысяч до миллиона долларов США, средства должны были пойти на расходы партии.

Додон отвергает обвинения и называет дело политическим.

Подробнее об обвинениях против Додона, что является первым подобным делом в истории Молдовы, читайте в статье Предательство президента: как Молдова дошла до ареста Додона и что это изменит в отношениях с РФ.

О том, как "любимым политиком" Кремля вместо Додона и Партии социалистов может стать другая политсила, смотрите в видеоблоге и читайте в статье: Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.