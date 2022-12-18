Катар отвергает обвинения ЕС в коррупции и ставит под сомнение сотрудничество в энергетике

Катар вновь заявил, что отрицает свою причастность к расследуемому бельгийскими властями делу о коррупции в Европейском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении, сделанном в воскресенье дипломатом миссии Катара при ЕС, говорится, что "предвзятые мнения" заставили Европарламент проголосовать в четверг за приостановку всей работы над законодательством, касающимся Катара, и запретить представителям Катара посещать его помещения.

Приостановка затрагивает законодательство, связанное с либерализацией визового режима, авиационное соглашение между ЕС и Катаром и запланированные визиты до тех пор, пока обвинения не будут подтверждены или опровергнуты.

"Решение о введении такого дискриминационного ограничения... негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях о глобальной энергетической бедности и безопасности", - сказал дипломат.

Катар подвергся "исключительно критике и нападкам" в ходе расследования и был глубоко разочарован тем, что бельгийское правительство "не предприняло никаких усилий для взаимодействия с нашим правительством с целью установления фактов", говорится в заявлении.

Напомним, Франческо Джорджи, партнер отстраненной от должности вице-президента Европарламента Евы Кайли, признался в своей роли в коррупционном скандале, связанном с Катаром.

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