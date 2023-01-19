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Президент Європейської ради отримав табличку на Алеї гідності в Києві

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Четвер, 19 січня 2023, 18:19

На Алеї сміливості в Києві в четвер було відкрито табличку з іменем президента Європейської ради Шарля Мішеля, який перебуває з візитом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Facebook президент Володимир Зеленський.

"Дякую за всю допомогу й потужну підтримку! Україна це дуже цінує", – прокоментував він відео.

Нагадаємо, Алея сміливості була відкрита в Києві 23 серпня Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з РФ.

Ім’я Мішеля на Алеї слави у Києві буде поруч з іменами державних діячів з Великої БританіїПольщі, Латвії й Чехії, а також президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

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