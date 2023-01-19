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Президент Европейского совета получил табличку на Аллее достоинства в Киеве

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Четверг, 19 января 2023, 18:19

На Аллее смелости в Киеве в четверг была открыта табличка с именем президента Европейского совета Шарля Мишеля, который находится с визитом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Спасибо за всю помощь и мощную поддержку! Украина это очень ценит", - прокомментировал он видео.

Напомним, Аллея смелости была открыта в Киеве 23 августа Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой. На ней увековечивают имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку в борьбе с РФ.

Имя Мишеля на Аллее славы в Киеве будет рядом с именами государственных деятелей из ВеликобританииПольши, Латвии и Чехии., а также президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

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