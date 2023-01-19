Вучич заявил, что Сербия потеряла "пыл" относительно членства в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна уже не настолько увлечена песпективой членства в Европейском Союзе, как раньше.

Такое, как сообщает "Европейская правда", Вучич заявил на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, организованной изданием Politico.

"Мы уже не имеем того же пыла, как раньше - так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - сказал президент Сербии.

Он добавил, что "пессимистично" настроен относительно вступления Сербии в Европейский Союз в ближайшем будущем.

Зато Вучич поддержал идею Европейского политического сообщества - межправительственного форума, созданного в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он назвал ее "важной" и "хорошей идеей (президента Франции Эмманюэля) Макрона".

В 2009 году Сербия подала официальную заявку на членство в ЕС, и переговоры о ее вступлении до сих пор продолжаются. Одним из препятствий на этом пути является близость Белграда и Москвы - от энергетической до политической (в частности в вопросе непризнания Косово).

В Европейском Союзе отмечают, что потенциальные члены должны придерживаться его внешней политики и санкций. Зато Сербия не раз отказывалась присоединяться к санкциям ЕС против России из-за вторжения в Украину.

Сербский президент Александар Вучич ранее утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

Одним из условий присоединения к санкциям против России он называл членство Сербии в ЕС.

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