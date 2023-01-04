Палата представників США провалила вибори спікера у трьох турах голосування

У вівторок лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Після третього туру голосування конгресмени вирішили відкласти подальші вибори до середи. Важливо, що члени нового складу Палати представників не можуть бути приведені до присяги, поки не оберуть спікера.

Спікер Палати представників – третя за ієрархією у вертикалі влади США посада. Крім того, він відіграє важливу роль у формуванні порядку денного палати, зокрема затверджує фінансову допомогу, що важливо й для України.

Маккарті зіткнувся з невеликою, але рішучою групою жорстких консерваторів, які мають намір позбавити його голосів, щоб отримати вплив на посаду. Частина правого флангу партії тепер відкрито наполягає на тому, щоб консервативний представник Джим Джордан був обраний на посаду.

Але Маккарті, головний республіканець у Палаті представників, пообіцяв залишитися в перегонах, хоча й зазнав поразки за підсумком трьох турів голосування.

Щоб бути обраним спікером, кандидату необхідно набрати більшість, що становить 218 голосів. Республіканці Палати представників мають 222 місця в новому Конгресі, але у третьому турі за Маккарті проголосували тільки 202 конгресмени.

Кандидат від демократів Хакім Джеффріс, який заступив на посаді лідера демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі, отримав 212 голосів. Та Демократична партія не має більшості в нижній палаті Конгресу, тож кандидатура Джеффріса має передусім символічну роль.

Конгресмени Республіканської партії тепер сподіваються вирішити свою боротьбу за лідерство у приватному порядку після кількох принизливих публічних годин. Маккарті та його союзники вже почали переговори з деякими з 20 перебіжчиків у партії.

Як повідомлялося, Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів ще у першому турі, що стало першим із 1923 року випадком, коли кандидата не було призначено з першої спроби.

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

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