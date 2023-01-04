Палата представителей США провалила выборы спикера в трех турах голосования

Во вторник лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам трех туров голосования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

После третьего тура голосования конгрессмены решили отложить дальнейшие выборы до среды. Важно, что члены нового состава Палаты представителей не могут быть приведены к присяге, пока не выберут спикера.

Спикер Палаты представителей - третья по иерархии в вертикали власти США должность. Кроме того, он играет важную роль в формировании повестки дня палаты, в частности утверждает финансовую помощь, что важно и для Украины.

Маккарти столкнулся с небольшой, но решительной группой жестких консерваторов, которые намерены лишить его голосов, чтобы получить влияние на должность. Часть правого фланга партии теперь открыто настаивает на том, чтобы консервативный представитель Джим Джордан был избран на должность.

Но Маккарти, главный республиканец в Палате представителей, пообещал остаться в гонке, хотя и потерпел поражение по итогам трех туров голосования.

Чтобы быть избранным спикером, кандидату необходимо набрать большинство, составляющее 218 голосов. Республиканцы Палаты представителей имеют 222 места в новом Конгрессе, но в третьем туре за Маккарти проголосовали только 202 конгрессмена.

Кандидат от демократов Хаким Джеффрис, который заменил на посту лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, получил 212 голосов. Но Демократическая партия не имеет большинства в нижней палате Конгресса, поэтому кандидатура Джеффриса имеет прежде всего символическую роль.

Конгрессмены Республиканской партии теперь надеются решить свою борьбу за лидерство в частном порядке после нескольких унизительных публичных часов. Маккарти и его союзники уже начали переговоры с некоторыми из 20 перебежчиков в партии.

Как сообщалось, Маккарти не смог заручиться достаточным количеством голосов еще в первом туре, что стало первым с 1923 года случаем, когда кандидат не был назначен с первой попытки.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

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