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Президент Болгарії нагородив українського посла, який завершує роботу в країні

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Понеділок, 27 лютого 2023, 20:26

Президент Болгарії Румен Радєв у понеділок нагородив орденом "Мадарського вершника" І ступеня посла України Віталія Москаленка, який завершує каденцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство України в Болгарії.

"Відзнака є вираженням вдячності за діяльність посла України з розвитку традиційно добрих і дружніх відносин між обома державами", – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що болгарський президент "підтвердив принципову та послідовну підтримку Болгарією незалежності, суверенітету та європейської перспективи України".

 
Фото: посольство України в Болгарії

Український посол своєю чергою подякував очільнику Болгарії за підтримку України з початку повномасштабної війни Росії, включно з військовим обладнанням".

"Посол України висловив сподівання, що допомога буде продовжена, адже досягнення миру залежить від того, наскільки швидко і успішно Україна зможе досягти перемоги, яка є прямим шляхом до миру", – підкреслили в посольстві.

Як відомо, новим послом України в Болгарії стане Олеся Ілащук, яка минулого тижня провела зустріч із народними депутатами комітету Верховної ради у закордонних справах.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше пояснив, що не бачить проблеми у призначенні послом України у Болгарії Олесі Ілащук, але у майбутньому готовий звільнити її, якщо робота посла буде незадовільною. 

Про суперечливість призначення послом Олесі Ілащук ЄвроПравда розповідала у статті: Проблема не в сексології. Чому Зеленський має звільнити щойно призначеного посла у Болгарії.

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