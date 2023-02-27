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Президент Болгарии наградил украинского посла, который завершает работу в стране

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Понедельник, 27 февраля 2023, 20:26

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник наградил орденом "Мадарского всадника" I степени посла Украины Виталия Москаленко, который завершает каденцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Украины в Болгарии.

"Отличие является выражением благодарности за деятельность посла Украины по развитию традиционно добрых и дружеских отношений между двумя государствами", - говорится в сообщении.

Утверждается, что болгарский президент "подтвердил принципиальную и последовательную поддержку Болгарией независимости, суверенитета и европейской перспективы Украины".

 
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В БОЛГАРИИ

Украинский посол в свою очередь поблагодарил главу Болгарии за поддержку Украины с начала полномасштабной войны России, включая военное оборудование".

"Посол Украины выразил надежду, что помощь будет продолжена, ведь достижение мира зависит от того, насколько быстро и успешно Украина сможет достичь победы, которая является прямым путем к миру", - подчеркнули в посольстве.

Как известно, новым послом Украины в Болгарии станет Олеся Илащук, которая на прошлой неделе провела встречу с народными депутатами комитета Верховной рады по иностранным делам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что не видит проблемы в назначении послом Украины в Болгарии Олеси Илащук, но в будущем готов уволить ее, если работа посла будет неудовлетворительной.

О противоречивости назначения послом Олеси Илащук ЕвроПравда рассказывала в статье Проблема не в сексологии. Почему Зеленский должен уволить только что назначенного посла в Болгарии

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Болгария

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