Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 284, понад 2 тисячі поранених

За словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, внаслідок потужного землетрусу у понеділок кількість жертв зросла до 284 осіб, 2323 отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Turk.

Землетрус завдав руйнувань у 10 провінціях, у результаті було завалено або пошкоджено 1710 будівель.

Октай попередив про небезпеку від афтершоків. За його словами, якщо будівлі пошкоджені, але не зруйновані, невеликий афтершок може завалити будівлю.

За попередніми даними йшлося щонайменше про 76 загиблих, коли в понеділок на південному сході Туреччини сталася серія сильних землетрусів, найпотужніший - магнітудою 7,4.

237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті землетрусів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині.

Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.