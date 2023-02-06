Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 284, более 2 тысяч раненых

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, в результате мощного землетрясения в понедельник количество жертв возросло до 284 человек, 2323 получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN Turk.

Землетрясение призвело к разрушениям в 10 провинциях, в результате было завалено или повреждено 1710 зданий.

Октай предупредил об опасности от афтершоков. По его словам, если здания повреждены, но не разрушены, небольшой афтершок может завалить здание.

По предварительным данным речь шла о по меньшей мере 76 погибших, когда в понедельник на юго-востоке Турции произошла серия сильных землетрясений, самое мощное магнитудой 7,4 балла.

237 погибли и 639 людей получили ранения в Сирии в результате серии землетрясений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.