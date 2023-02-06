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Землетруси в Туреччині і Сирії: НАТО і ЄС пропонують допомогу

Понеділок, 6 лютого 2023, 10:05

В ЄС заявили про готовність надати допомогу після руйнівних землетрусів у Туреччині і Сирії, які забрали сотні життів, у НАТО заявили про мобілізацію заходів на підтримку країни-союзника Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Руйнівний землетрус сколихнув Туреччину і Сирію сьогодні вранці, забравши життя сотень людей і поранивши ще більше.  Наші думки з народом Туреччини і Сирії. ЄС готовий допомогти", - написав у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Повна солідарність з нашим союзником Туреччиною після цього жахливого землетрусу. Я на зв'язку з президентом Реджепом Ердоганом і міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу і члени Альянсу зараз мобілізують підтримку", - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, за словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, внаслідок потужного землетрусу у понеділок кількість жертв зросла до 284 осіб, 2323 отримали поранення.

237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії  в результаті землетрусів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині.

Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Туреччина Сирія стихійні лиха

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