Землетруси в Туреччині і Сирії: НАТО і ЄС пропонують допомогу

В ЄС заявили про готовність надати допомогу після руйнівних землетрусів у Туреччині і Сирії, які забрали сотні життів, у НАТО заявили про мобілізацію заходів на підтримку країни-союзника Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Руйнівний землетрус сколихнув Туреччину і Сирію сьогодні вранці, забравши життя сотень людей і поранивши ще більше. Наші думки з народом Туреччини і Сирії. ЄС готовий допомогти", - написав у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.



Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help.