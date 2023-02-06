Землетруси в Туреччині і Сирії: НАТО і ЄС пропонують допомогу

В ЄС заявили про готовність надати допомогу після руйнівних землетрусів у Туреччині і Сирії, які забрали сотні життів, у НАТО заявили про мобілізацію заходів на підтримку країни-союзника Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Руйнівний землетрус сколихнув Туреччину і Сирію сьогодні вранці, забравши життя сотень людей і поранивши ще більше. Наші думки з народом Туреччини і Сирії. ЄС готовий допомогти", - написав у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.



Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023

"Повна солідарність з нашим союзником Туреччиною після цього жахливого землетрусу. Я на зв'язку з президентом Реджепом Ердоганом і міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу і члени Альянсу зараз мобілізують підтримку", - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2023

Як повідомлялося, за словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, внаслідок потужного землетрусу у понеділок кількість жертв зросла до 284 осіб, 2323 отримали поранення.

237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті землетрусів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині.

Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.