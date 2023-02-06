Землетруси в Туреччині і Сирії: НАТО і ЄС пропонують допомогу
В ЄС заявили про готовність надати допомогу після руйнівних землетрусів у Туреччині і Сирії, які забрали сотні життів, у НАТО заявили про мобілізацію заходів на підтримку країни-союзника Туреччини.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Руйнівний землетрус сколихнув Туреччину і Сирію сьогодні вранці, забравши життя сотень людей і поранивши ще більше. Наші думки з народом Туреччини і Сирії. ЄС готовий допомогти", - написав у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023
Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help.
"Повна солідарність з нашим союзником Туреччиною після цього жахливого землетрусу. Я на зв'язку з президентом Реджепом Ердоганом і міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу і члени Альянсу зараз мобілізують підтримку", - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2023
Як повідомлялося, за словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, внаслідок потужного землетрусу у понеділок кількість жертв зросла до 284 осіб, 2323 отримали поранення.
237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті землетрусів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині.
Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.