Землетрясения в Турции и Сирии: НАТО и ЕС предлагают помощь

В ЕС заявили о готовности оказать помощь после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли сотни жизней, в НАТО заявили о мобилизации мер в поддержку страны-союзника Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разрушительное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию сегодня утром, унеся жизни сотен людей и ранив еще больше. Наши мысли с народом Турции и Сирии. ЕС готов помочь", - написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.



Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help.