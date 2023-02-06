Землетрясения в Турции и Сирии: НАТО и ЕС предлагают помощь

В ЕС заявили о готовности оказать помощь после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли сотни жизней, в НАТО заявили о мобилизации мер в поддержку страны-союзника Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разрушительное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию сегодня утром, унеся жизни сотен людей и ранив еще больше. Наши мысли с народом Турции и Сирии. ЕС готов помочь", - написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.



Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023

"Полная солидарность с нашим союзником Турцией после этого ужасного землетрясения. Я на связи с президентом Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и члены Альянса сейчас мобилизуют поддержку", - написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2023

Как сообщалось, по словам вице-президента Турции Фуата Октая, в результате мощного землетрясения в понедельник число жертв возросло до 284 человек, 2323 получили ранения.

237 человек погибли и 639 получили ранения в результате землетрясений в Сирии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.