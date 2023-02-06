Землетрясения в Турции и Сирии: НАТО и ЕС предлагают помощь
В ЕС заявили о готовности оказать помощь после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли сотни жизней, в НАТО заявили о мобилизации мер в поддержку страны-союзника Турции.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Разрушительное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию сегодня утром, унеся жизни сотен людей и ранив еще больше. Наши мысли с народом Турции и Сирии. ЕС готов помочь", - написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023
Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help.
"Полная солидарность с нашим союзником Турцией после этого ужасного землетрясения. Я на связи с президентом Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и члены Альянса сейчас мобилизуют поддержку", - написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2023
Как сообщалось, по словам вице-президента Турции Фуата Октая, в результате мощного землетрясения в понедельник число жертв возросло до 284 человек, 2323 получили ранения.
237 человек погибли и 639 получили ранения в результате землетрясений в Сирии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.
Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.