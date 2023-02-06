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Землетрясения в Турции и Сирии: НАТО и ЕС предлагают помощь

Понедельник, 6 февраля 2023, 10:05

В ЕС заявили о готовности оказать помощь после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли сотни жизней, в НАТО заявили о мобилизации мер в поддержку страны-союзника Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разрушительное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию сегодня утром, унеся жизни сотен людей и ранив еще больше.  Наши мысли с народом Турции и Сирии. ЕС готов помочь", - написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Полная солидарность с нашим союзником Турцией после этого ужасного землетрясения. Я на связи с президентом Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и члены Альянса сейчас мобилизуют поддержку", - написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщалось, по словам вице-президента Турции Фуата Октая, в результате мощного землетрясения в понедельник число жертв возросло до 284 человек, 2323 получили ранения.

237 человек погибли и 639 получили ранения в результате землетрясений в Сирии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщил представитель  МИД Украины Олег Николенко.

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Турция Сирия стихийные бедствия

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