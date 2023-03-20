КНДР провела запуск ракеты с симуляцией ядерной контратаки против США и Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на учениях, имитирующих ядерную контратаку против США и Южной Кореи.

Об этом сообщило в понедельник государственное телеграфное агентство KCNA, пишет "Европейская правда".

Учения включали запуск ракеты малой дальности, но - что необычно - ракета вылетела из заглубленной шахты, что, по мнению аналитиков, поможет улучшить скорость и стабильность в будущих испытаниях межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

KCNA заявило, учения в субботу и воскресенье были призваны усилить "способность страны к военному сдерживанию и ядерной контратаке", обвинив Вашингтон и Сеул в "явной попытке развязать войну" против нее.

В ходе учений баллистическая ракета, оснащенная макетной ядерной боеголовкой, пролетела 800 км, прежде чем поразить цель по сценарию тактической ядерной атаки, сообщило KCNA.

На фотографиях видно, что Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях и снова со своей дочерью.

Аналитики говорят, что фотографии свидетельствуют о том, что это был запуск баллистической ракеты малой дальности KN-23, но в отличие от прошлых испытаний, выхлопные газы двигателя, похоже, выходили с обеих сторон в момент взлета, что может означать, что была использована шахтная установка, пишет Reuters.

"До сих пор Северная Корея предпочитала мобильные пусковые установки для всего, но учитывая плохое состояние дорог и систем, было трудно гарантировать стабильность ракеты во время реальных операций", - сказал Ян Ук, научный сотрудник Института политических исследований в Сеуле.

Последний запуск, возможно, будет служить испытанием для будущих запусков более крупных ракет, таких как МБР "Хвасонг-17" в шахте".