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В уряді Чехії не проти посередництва Китаю між Україною та Росією

Неділя, 2 квітня 2023, 14:12

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що не має заперечень проти того, аби припинення повномасштабних бойових дій в Україні відбулося за посередництва Китаю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Чернохова сказала в неділю в етері Чеського телебачення.

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Очільниця чеського Міноборони висловила побоювання через те, що бойові дії після повномасштабного російського вторгнення в Україну не закінчуються. "НАТО робить усе для того, щоб ситуація навколо Росії, яка спричинила війну в Україні, не загострювалася далі", – сказала вона.

За словами Чернохової, Альянс не хоче бути втягнутим у конфлікт і вважає логічним надання Україні зброї та гуманітарної допомоги. Водночам вона вважає важливим не ухилятися від дипломатичних переговорів.

"Неважливо, чи буде посередником Захід, чи країни, які можуть бути близькими до Росії… Увесь світ повинен зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цим жахіттям. Якщо є хтось, хто може це зробити, я його підтримаю. Мені буде байдуже, якщо це буде Китай", – додала вона.

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На роль Китаю в Європейському Союзі звернули увагу зокрема після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви 20-22 березня.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який був у Пекіні з візитом, закликав лідера КНР провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

А французька сторона, як повідомлялося, вважає, що з огляду на тісні зв’язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" в контексті війни в Україні.

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Китай Війна з РФ Чехія

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