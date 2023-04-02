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В правительстве Чехии не против посредничества Китая между Украиной и Россией

Воскресенье, 2 апреля 2023, 14:12

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не имеет возражений против того, чтобы прекращение полномасштабных боевых действий в Украине произошло при посредничестве Китая.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Чернохова сказала в воскресенье в эфире Чешского телевидения.

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Руководительница чешского Минобороны выразила опасения из-за того, что боевые действия после полномасштабного российского вторжения в Украину не заканчиваются. "НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг России, которая вызвала войну в Украине, не обострялась дальше", - сказала она.

По словам Черноховой, Альянс не хочет быть втянутым в конфликт и считает логичным предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи. В то же время она считает важным не уклоняться от дипломатических переговоров.

"Неважно, будет ли посредником Запад, или страны, которые могут быть близкими к России... Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этим ужасам. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай", - добавила она.

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На роль Китая в Европейском Союзе обратили внимание в частности после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес, который был в Пекине с визитом, призвал лидера КНР провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А французская сторона, как сообщалось, считает, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в контексте войны в Украине.

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Китай Война с РФ Чехия

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