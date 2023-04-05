ЄС виплатив Молдові 10 млн євро підтримки, згодом надасть ще 40 млн євро 

У середу Молдова отримала від Євросоюзу грант у розмірі 10 млн євро, а наступного місяця в країну надійде ще один платіж від ЄС у розмірі 40 млн євро у вигляді кредитів.

Про це повідомила 5 квітня пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".

У середу Європейська комісія оголосила про виплату 50 мільйонів євро фінансової підтримки Молдові в рамках поточної операції макрофінансової допомоги на загальну суму 150 мільйонів євро.

Згідно з повідомленням, сьогодні Молдова отримала грант у розмірі 10 млн євро, а на початку травня Єврокомісія виконає наступний платіж у розмірі 40 млн євро у вигляді кредитів.

"Це важлива підтримка з боку ЄС для однієї з країн, яка найбільше постраждала від агресивної війни Росії проти України", - пояснили у Європейській комісії.

Підтримка ЄС допоможе Молдові задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та підтримати загальну макроекономічну стабільність, а також уможливить проведення широкомасштабних реформ.

Рішення про виплату Єврокомісія ухвалила після того, як зробила висновок, що Молдова виконала політичні умови, узгоджені з Брюсселем, для виділення цього траншу.

Зокрема, Молдова зміцнила управління державним сектором, вживши заходи для поліпшення управління державними інвестиційними проєктами.

Уряд Молдови досягнув прогресу в управлінні фінансовим сектором, прийнявши нову стратегію управління державними фінансами.

Молдовська влада також досягла прогресу у зміцненні верховенства права, заповнивши керівні посади в кількох антикорупційних установах. Парламент також ухвалив нову програму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

Єврокомісія вже виплатила Молдові 50 мільйонів євро у рамках першого траншу допомоги в серпні 2022 року.

У січні цього року Єврокомісія також запропонувала збільшити поточну макрофінансову допомогу Молдові до 145 мільйонів євро. Наразі ця пропозиція перебуває на розгляді Європейського парламенту та Ради ЄС.