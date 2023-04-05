ЕС выплатил Молдове 10 млн евро поддержки, позже предоставит еще 40 млн евро

В среду Молдова получила от Евросоюза грант в размере 10 млн евро, а в следующем месяце в страну поступит еще один платеж от ЕС в размере 40 млн евро в виде кредитов.

Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

В среду Европейская комиссия объявила о выплате 50 млн евро финансовой поддержки Молдове в рамках текущей операции макрофинансовой помощи на общую сумму 150 млн евро.

Согласно сообщению, сегодня Молдова получила грант в размере 10 млн евро, а в начале мая Еврокомиссия выполнит следующий платеж в размере 40 млн евро в виде кредитов.

"Это важная поддержка со стороны ЕС для одной из стран, которая больше всего пострадала от агрессивной войны России против Украины", - пояснили в Европейской комиссии.

Поддержка ЕС поможет Молдове удовлетворить насущные потребности в финансировании и поддержать общую макроэкономическую стабильность, а также сделает возможным проведение широкомасштабных реформ.

Решение о выплате Еврокомиссия приняла после того, как сделала вывод, что Молдова выполнила политические условия, согласованные с Брюсселем, для выделения этого транша.

В частности, Молдова укрепила управление государственным сектором, приняв меры для улучшения управления государственными инвестиционными проектами.

Правительство Молдовы достигло прогресса в управлении финансовым сектором, приняв новую стратегию управления государственными финансами.

Молдавские власти также достигли прогресса в укреплении верховенства права, заполнив руководящие должности в нескольких антикоррупционных учреждениях. Парламент также принял новую программу по возврату активов, полученных преступным путем.

Еврокомиссия уже выплатила Молдове 50 млн евро в рамках первого транша помощи в августе 2022 года.

В январе этого года Еврокомиссия также предложила увеличить текущую макрофинансовую помощь Молдове до 145 млн евро. Сейчас это предложение находится на рассмотрении Европейского парламента и Совета ЕС.