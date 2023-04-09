Міністр економіки Німеччини - за посилення відповідальності за обхід санкцій проти РФ

Уряд Німеччини повинен вжити більш жорстких заходів проти німецьких компаній, які обходять санкції ЄС щодо Росії, ведучи бізнес через інші країни.

Такої думки дотримується міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Ми зобов'язані це зробити не в останню чергу перед людьми в Україні", - сказав Габек.

Відтоді, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну понад 13 місяців тому, Європейський Союз запровадив 10 пакетів санкцій проти Росії, включно з широкими торговельними обмеженнями.

Габек сказав, що коли йдеться про боротьбу з незаконним обходом цих заходів, Німеччина могла б повчитися у Данії. За словами німецького міністра, данські митні органи дуже ретельно аналізують торговельні потоки та митні дані на предмет аномалій.

"Якщо з'являються такі аномалії, наприклад, велика кількість певних товарів, які раніше йшли до Росії, тепер раптом має бути доставлена у майже такій самій кількості до іншої третьої країни, це привід звернути увагу", - сказав Габек.

У такому випадку, додав він, данська влада вимагає пояснень від відповідальної компанії.

Німецьке зовнішньоторговельне законодавство дозволяє подібні процедури, але, за словами Габека, уряд недостатньо використовує ці положення.

"Якщо це буде використовуватися цілеспрямовано, ми зможемо посилити спільний вплив наших органів влади", - сказав він.

Наприкінці лютого Габек, який також обіймає посаду віцеканцлера Німеччини, запропонував конкретні кроки для кращої боротьби з ухиленням від санкцій. За його словами, ці плани наразі обговорюються в німецькому уряді та з партнерами Берліна по ЄС.

Міністерство фінансів відреагувало на коментарі Габека, заявивши, що відповідальність лежить на міністерстві економіки, яке очолює сам Габек.

"Завдання, на які справедливо звернув увагу пан Габек, лежать не на митниці, а на Федеральному відомстві з економічних питань та експортного контролю в його власній сфері відповідальності", - заявив речник міністерства.

Європейський Союз і його союзники все більше зосереджуються на тому, щоб не допустити обходу вже запроваджених санкцій. США також посилюють тиск на Туреччину й Об’єднані Арабські Емірати з метою обмеження торговельних потоків з Росією.

Раніше агенція Bloomberg писала, що Росія, схоже, з успіхом обходить санкції Європейського Союзу та "Групи семи", щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.