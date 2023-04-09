Министр экономики Германии - за усиление ответственности за обход санкций против РФ

Правительство Германии должно принять более жесткие меры против немецких компаний, которые обходят санкции ЕС в отношении России, ведя бизнес через другие страны.

Такого мнения придерживается министр экономики Германии Роберт Габек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Мы обязаны это сделать не в последнюю очередь перед людьми в Украине", - сказал Габек.

С тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину более 13 месяцев назад, Европейский Союз ввел 10 пакетов санкций против России, включая широкие торговые ограничения.

Габек сказал, что когда речь идет о борьбе с незаконным обходом этих мер, Германия могла бы поучиться у Дании. По словам немецкого министра, датские таможенные органы очень тщательно анализируют торговые потоки и таможенные данные на предмет аномалий.

"Если появляются такие аномалии, например, большое количество определенных товаров, которые ранее шли в Россию, теперь вдруг должно быть доставлено в почти таком же количестве в другую третью страну, это повод обратить внимание", - сказал Габек.

В таком случае, добавил он, датские власти требуют объяснений от ответственной компании.

Немецкое внешнеторговое законодательство позволяет подобные процедуры, но, по словам Габека, правительство недостаточно использует эти положения.

"Если это будет использоваться целенаправленно, мы сможем усилить совместное влияние наших органов власти", - сказал он.

В конце февраля Габек, который также занимает должность вице-канцлера Германии, предложил конкретные шаги для лучшей борьбы с уклонением от санкций. По его словам, эти планы сейчас обсуждаются в немецком правительстве и с партнерами Берлина по ЕС.

Министерство финансов отреагировало на комментарии Габека, заявив, что ответственность лежит на министерстве экономики, которое возглавляет сам Габек.

"Задачи, на которые справедливо обратил внимание господин Габек, лежат не на таможне, а на Федеральном ведомстве по экономическим вопросам и экспортному контролю в его собственной сфере ответственности", - заявил спикер министерства.

Европейский Союз и его союзники все больше сосредотачиваются на том, чтобы не допустить обхода уже введенных санкций. США также усиливают давление на Турцию и Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничения торговых потоков с Россией.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия, похоже, с успехом обходит санкции Европейского Союза и "Группы семи", чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии для своей войны в Украине.