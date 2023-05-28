В Чехии полиция начала проверку из-за поднятия флага ЧВК "Вагнера"

В Чехии полиция начала проверку в связи с тем, что женщина из города Зноймо подняла флаг наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

"Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка. Сейчас, однако, комментарии преждевременны", – заявил СМИ представитель чешской полиции Давид Чалоупка.

Флаг ЧВК "Вагнера" на своем участке подняла чешская гражданка Люция Брихтова, чей аккаунт в Facebook, где размещены соответствующие фотографии, переполнен пророссийскими и антиукраинскими постами.

Женщина уверена, что в ее действиях нет ничего противозаконного, поскольку она не демонстрирует Z-символику, которая является знаком российского вторжения в Украину, и за которую недавно был осужден участник демонстрации в Праге.

31-летний демонстрант Якуб Яшек, который вышел 11 марта этого года в Праге на манифестацию с нашивкой "Z" на рюкзаке и логотипом ЧВК "Вагнер" на рукаве куртки, был признан виновным за отрицание факта геноцида, его одобрение и оправдание к шести месяцам лишения свободы условно, с отсрочкой на два года.

Яшеку запретили в течение одного года приезжать в Прагу, на него наложили штраф в размере 12 000 крон (около 500 евро).