Министр образования Сербии подал в отставку из-за стрельбы в школе

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в воскресенье в отставку из-за стрельбы в начальной школе на прошлой неделе, за которой последовала другая массовая стрельба лишь днем позже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Как ответственный и хорошо воспитанный человек, как профессионал в выполнении всех государственных обязанностей, как отец и как гражданин Сербии, я принял рациональное решение уйти в отставку", – заявил Ружич в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Анне Брнабич.

Сербия находится в трауре после двух массовых расстрелов – в школе в Белграде в среду и в окрестностях сербской столицы в четверг, в результате которых погибли по восемь человек.

Подозреваемые в обоих случаях – соответственно 13-летний подросток и 20-летний парень – находятся под стражей.

Оппозиционные партии, обвиняющие правительство Брнабич в неспособности предотвратить эти два бесчинства, призвали своих сторонников присоединиться к антиправительственному маршу в понедельник вечером в Белграде. Среди прочего, они требовали отставки Ружича.

После двух случаев стрельбы президент Сербии Александар Вучич анонсировал масштабные поправки в законодательство, чтобы усилить контроль за ношением стрелкового оружия.