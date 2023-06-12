Скандальний генпрокурор Болгарії опинився за крок до звільнення

Вища судова рада Болгарії – найвищий орган судової влади в країні – в понеділок проголосувала за звільнення генерального прокурора Івана Гешева, який здобув суперечливу репутацію через імовірні зв’язки з криміналітетом.

Про це йдеться в рішенні ради, яке цитує "Європейська правда".

Вища судова рада пропонує звільнити Гешева "у зв'язку з діями, що підривають престиж судової влади", зокрема порушенням кодексу етичної поведінки суддів під час висловлювань на одній із пресконференцій.

Рішення ще має формально схвалити президент Болгарії Румен Радєв, але він не обов’язково зробить це найближчим часом.

Іван Гешев є суперечливою фігурою в Болгарії. Опозиція звинувачує генпрокурора в покриванні корупціонерів, а також зв’язках із болгарським криміналітетом.

Ще в грудні минулого року член Палати представників США від Республіканської партії Воррен Девідсон закликав Міністерство фінансів США вжити заходів проти генпрокурора Болгарії за "корупційні дії", що загрожують "стабільності і безпеці союзників по НАТО в Європі".

Ситуація загострилась на тлі формування нового, проєвропейського уряду в Болгарії, після чого Гешев почав публічно розкривати невідомі подробиці гучних справ.

Найбільш показовим випадком став так званий "Барселонагейт" – розслідування, порушене проти багаторічного прем’єра, лідера партії ГЕРБ Бойка Борисова, у зв’язку з виявленою в нього нерухомістю в Барселоні.