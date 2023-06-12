Скандальный генпрокурор Болгарии оказался в шаге от увольнения

Высший судебный совет Болгарии – высший орган судебной власти в стране – в понедельник проголосовал за увольнение генерального прокурора Ивана Гешева, который получил противоречивую репутацию из-за вероятных связей с криминалитетом.

Об этом говорится в решении совета, которое цитирует "Европейская правда".

Высший судебный совет предлагает уволить Гешева "в связи с действиями, подрывающими престиж судебной власти", в частности нарушением кодекса этического поведения судей во время высказываний на одной из пресс-конференций.

Решение еще должен формально одобрить президент Болгарии Румен Радев, но он не обязательно сделает это в ближайшее время.

Иван Гешев является противоречивой фигурой в Болгарии. Оппозиция обвиняет генпрокурора в покрывании коррупционеров, а также связях с болгарским криминалитетом.

Еще в декабре прошлого года член Палаты представителей США от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон призвал Министерство финансов США принять меры против генпрокурора Болгарии за "коррупционные действия", угрожающие "стабильности и безопасности союзников по НАТО в Европе".

Ситуация обострилась на фоне формирования нового, проевропейского правительства в Болгарии, после чего Гешев начал публично раскрывать неизвестные подробности громких дел.

Наиболее показательным случаем стал так называемый "Барселонагейт" – расследование, возбужденное против многолетнего премьера, лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, в связи с обнаруженной у него недвижимостью в Барселоне.