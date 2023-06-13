Депутатка Бундестагу від Лівої партії Сара Вагенкнехт, яка активно виступає проти військової допомоги Україні, не відмовилась від планів створити власну партію навіть після того, як однопартійці закликали її скласти мандат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Довірена особа Вагенкнехт, теж німецька депутатка Севім Дагделен заявила, що рішення керівництва Лівої партії засудити політикиню відповідає "логіці чисток" і "сектантських практик".

Сама Вагенкнехт публічно не відповіла на закиди керівництва власної політсили, але від наміру створити власний політичний проєкт у майбутньому не відмовилась. Рішення керівництва "Лівих" не зобов’язує її скласти мандат, бо він належить кожному депутату особисто, а не фракції.

Нагадаємо, на вихідних керівництво Лівої партії закликало 53-річну Вагенкнехт, яка очолювала парламентську фракцію партії з 2015 по 2019 рік, а також її прихильників відмовитися від мандата в Бундестазі.

Лідери "Лівих" також зажадали, щоб вона утрималася від заснування конкуруючого партійного проєкту. За даними Welt, остаточне рішення Вагенкнехт має ухвалити до кінця року.

Вагенкнехт, яка привернула до себе увагу як популістська критикиня уряду, особливо під час пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії до України, часто загравала з ідеєю заснування власної партії.

Вагенкнехт відома тим, що ініціювала велику акцію проти підтримки України у Берліні. У минулому вона також виступала за повернення Росії до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.

За даними ЗМІ, вона також була частиною плану Кремля зі створення коаліції ультралівих і ультраправих політиків, яка б стримувала підтримку Німеччиною України у її війні з Росією.