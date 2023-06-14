В трех районах Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за засухи

В Кретингском, Шилутском и Клайпедском районах Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за сильной засухи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сегодня утром мы объявили чрезвычайную ситуацию по всему району... Мы получили несколько сообщений от метеорологов о том, что в Шилутском, Клайпедском районах, в Паланге действительно засуха. Как видите, дождя нет", – сказал глава администрации Кретингского района Антанас Кальнюс.

По его словам, также было учтено сообщение местных фермеров об ущербе из-за засухи.

"Никогда не было такого года, когда были бы такие потери из-за засухи", – добавил Кальнюс.

Мэр района говорит, что после оглашения чрезвычайной ситуации муниципалитет обратится к правительству и попросит помощи в возмещении ущерба фермерам.

Мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас сообщил, что городской оперативный штаб также объявил экстремальную ситуацию по всему району с учетом данных метеорологов.

По его словам, около 40% урожая и около 60% фуража в этом году будут потеряны из-за засухи, поэтому местные власти также обратится к правительству за помощью.

Маркаускас также сообщил, что самоуправление Клайпеды, Кретинги и Шилут готовят совместное обращение к правительству, в котором просят объявить экстремальную ситуацию на всей территории Литвы.

Напомним, в этом году весна в Испании стала самой жаркой за историю наблюдений. Испанское правительство ранее обратилось к Европейскому Союзу с просьбой выделить чрезвычайные средства для поддержки фермеров и владельцев ранчо, чьи урожаи пострадали засухи.