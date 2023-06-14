Туреччина, Швеція та Фінляндія провели чергові переговори щодо НАТО: "До фінішу ще далеко"

У середу в Анкарі відбулася четверта зустріч делегацій Туреччини, Швеції та Фінляндії і посланника генсека НАТО у рамках так званого Постійного спільного механізму.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Зустріч тривала близько трьох годин. В обговореннях брали участь керівник офісу генсека НАТО Сіан Єнсен, від Швеції – держсекретар МЗС Ян Кнутссон, від Фінляндії – держсекретар МЗС Юкка Саловаара, від Туреччини – старший радник Ердогана Акіф Чагатай Килич.

Перемовник Швеції щодо НАТО Оскар Стенстрьом на брифінгу після зустрічі розповів, що вдалося досягти певного прогресу, але "до фінішу ще далеко".

За його словами, шведська сторона деталізувала, як країна виконала домовленості, передбачені тристороннім меморандумом. Зокрема, йшлося про набрання чинності новим антитерористичним законодавством та протидію Робітничій партїі Курдистану.

Нагадаємо, Швеція досі очікує ратифікації свого вступу до НАТО від останніх двох країн – Угорщини й Туреччини.

В експертних колах розраховували, що після завершення турецьких виборів Анкара піде на поступки і Швеція встигне стати повноправним членом НАТО до саміту Альянсу, що відбудеться в середині липня.

Втім, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно заявив, що Швеція ще "повинна виконати свої обов'язки", щоб її очікування справдилися.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.