Турция, Швеция и Финляндия провели очередные переговоры по НАТО: "До финиша еще далеко"

В среду в Анкаре состоялась четвертая встреча делегаций Турции, Швеции и Финляндии и посланника генсека НАТО в рамках так называемого Постоянного совместного механизма.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Встреча длилась около трех часов. В обсуждениях принимали участие руководитель офиса генсека НАТО Сиан Йенсен, от Швеции – госсекретарь МИД Ян Кнутссон, от Финляндии – госсекретарь МИД Юкка Саловаара, от Турции – старший советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

Переговорщик Швеции по НАТО Оскар Стенстрём на брифинге после встречи рассказал, что удалось достичь определенного прогресса, но "до финиша еще далеко".

По его словам, шведская сторона детализировала, как страна выполнила договоренности, предусмотренные трехсторонним меморандумом. В частности, речь шла о вступлении в силу нового антитеррористического законодательства и противодействии Рабочей партии Курдистана.

Напомним, Швеция до сих пор ожидает ратификации своего вступления в НАТО от последних двух стран – Венгрии и Турции.

В экспертных кругах рассчитывали, что после завершения турецких выборов Анкара пойдет на уступки и Швеция успеет стать полноправным членом НАТО до саммита Альянса, который состоится в середине июля.

Впрочем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Швеция еще "должна выполнить свои обязанности", чтобы ее ожидания оправдались.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.