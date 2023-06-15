Президент Чехії застерігає від "втоми від війни"

Демократичні країни повинні уникати втоми від війни і продовжувати підтримувати Україну з такою ж рішучістю, з якою борються українці.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на Саміті європейських цінностей у Празі в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Павел нагадав про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі в липні. "Політичне послання Україні має стосуватися її майбутнього членства в НАТО і ЄС", – сказав чеський президент, додавши, що альтернативою є залишити Україну у вакуумі, що призведе до проблем у майбутньому.

"Зараз ми бачимо втому від війни, втому від України. Ми повинні зробити все можливе, щоб цього не допустити", – зазначив він.

На думку Павела, інтеграція України в ЄС і НАТО сприятиме стабільності у Східній Європі. Він також підкреслив, що єдність демократичних країн може допомогти в боротьбі з впливом Китаю.

"Якщо ми не хочемо, щоб Китай змінив світовий порядок без нас, ми повинні створити достатню противагу. Ми можемо досягти цього, лише об'єднавшись не тільки в рамках ЄС чи НАТО, але й з усіма демократичними країнами світу, з країнами, які поділяють ті ж самі цінності", – додав Павел.

Серед присутніх на саміті був міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву. Це перший раз, коли Павел як глава держави-члена НАТО публічно ділив кімнату з найвищим тайванським дипломатом. Павел відкрито закликав до збереження демократичного уряду на Тайвані, який перебуває під тиском Китаю.

Нагадаємо, Петр Павел заявив, що підтоплення Херсонської області внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вплине на воєнні операції в регіоні і може сповільнити контрнаступ України.