Президент Чехии предостерегает от "усталости от войны"

Демократические страны должны избегать усталости от войны и продолжать поддерживать Украину с такой же решимостью, с которой борются украинцы.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на Саммите европейских ценностей в Праге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Павел напомнил о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле. "Политическое послание Украине должно касаться ее будущего членства в НАТО и ЕС", – сказал чешский президент, добавив, что альтернативой будет оставить Украину в вакууме, что приведет к проблемам в будущем.

"Сейчас мы видим усталость от войны, усталость от Украины. Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить", – отметил он.

По мнению Павела, интеграция Украины в ЕС и НАТО будет способствовать стабильности в Восточной Европе. Он также подчеркнул, что единство демократических стран может помочь в борьбе с влиянием Китая.

"Если мы не хотим, чтобы Китай изменил мировой порядок без нас, мы должны создать достаточный противовес. Мы можем достичь этого, только объединившись не только в рамках ЕС или НАТО, но и со всеми демократическими странами мира, со странами, которые разделяют те же ценности", – добавил Павел.

Среди присутствующих на саммите был министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Это первый раз, когда Павел как глава государства-члена НАТО публично делил комнату с высшим тайваньским дипломатом. Павел открыто призвал к сохранению демократического правительства на Тайване, который находится под давлением Китая.

Напомним, Петр Павел заявил, что подтопление Херсонской области в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на военные операции в регионе и может замедлить контрнаступление Украины.