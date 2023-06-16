Президент Чехии заявил о необходимости тщательнее следить за россиянами, живущими в странах Запада

Президент Чехии Петр Павел отметил, что в нынешних обстоятельствах стоит тщательнее следить за российскими гражданами, проживающими на Западе; в пресс-службе впоследствии уточнили его заявление.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Петр Павел отметил, что при нынешних обстоятельствах за российскими гражданами в странах Запада "стоило бы наблюдать больше, чем раньше, потому что это граждане страны, которая ведет агрессивную войну", и впоследствии уточнил, что имеет в виду надзор спецслужб.

Павел напомнил, какие меры приняли США в отношении японской диаспоры в 1942-45 годах – тогда более сотни тысяч выходцев из Японии интернировали. В 1991 Вашингтон извинился за это перед Японией.

После возмущения этими словами некоторых россиян на Западе, пресслужба выпустила дополнительный комментарий к заявлению Петра Павела.

Спикер уточнил, что президент никоим образом не имел в виду интернирование или преследование российских граждан, а пример с японцами в США привел как демонстрацию того, что повышенные меры безопасности в отношении граждан враждебной страны не является чем-то новым, а в прошлом были существенно жестче.

Президент Павел, уточняет спикер, имел в виду лишь то, что спецслужбам стоит обращать больше внимания на российских граждан в Чехии, потому что Москва прибегала к откровенным угрозам в адрес западных союзников за поддержку Украины. "Конечно, каждый человек (гражданин РФ) не представляет угрозы".

Ранее президент Чехии рассказал о двух сценариях предоставления гарантий безопасности Украине от западных союзников.