Загибель мігрантів біля берегів Греції: у Пакистані кажуть, що потонули близько 300 їхніх громадян

Влада Пакистану заявила, що в аварії судна з мігрантами біля берегів Греції потонули близько 300 їхніх громадян.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Цифру назвав очільник Сенату Пакистану Мухаммад Садік Санджрані у своїй заяві, де висловлює співчуття родинам загиблих.

"Наші думки і молитви з вами… Цей жахливий випадок підкреслює нагальну необхідність звернути увагу на нелегальну контрабанду людей", – заявив він.

На чому ґрунтується його оцінка, достеменно невідомо.

Цифра у близько 300 осіб перед цим лунала від родичів людей, які вирушили у подорож до Європи, та у матеріалах місцевих ЗМІ, повідомляє "Голос Америки".

Наскільки відомо, на переповненому риболовецькому судні, куди перевізники помістили сотні мігрантів, були громадяни Пакистану, Сирії, Єгипту.

Після того, як корабель перекинувся, підтверджено загибель 78 людей, 104 вдалось врятувати. Реальна кількість пасажирів на борту невідома.

МЗС Пакистану раніше підтвердило, що серед врятованих пасажирів судна – 12 людей з Пакистану, а цифри щодо можливих загиблих уточнюють.

Берегова охорона Греції захищає свої дії після звинувачень, що співробітники неправильно реагували на ситуацію і це призвело до загибелі людей.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.