Гибель мигрантов у берегов Греции: в Пакистане говорят, что утонули около 300 их граждан

В Пакистане заявили, что в аварии судна с мигрантами у берегов Греции утонули более 300 пакистанских граждан.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Цифру назвал глава Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани в своем заявлении, где он выражает соболезнования семьям погибших.

"Наши мысли и молитвы с вами... Этот ужасный случай подчеркивает настоятельную необходимость обратить внимание на нелегальную контрабанду людей", – заявил он.

На чем основывается его оценка, доподлинно неизвестно.

Цифра около 300 человек перед этим звучала от родственников людей, которые отправились в путешествие в Европу, и в материалах местных СМИ, сообщает "Голос Америки".

Насколько известно, на переполненном рыболовецком судне, куда перевозчики поместили сотни мигрантов, были граждане Пакистана, Сирии, Египта.

После того как судно перевернулось, погибли 78 человек (эта цифра подтверждена), спасли 104. Реальное количество пассажиров на борту неизвестно.

МИД Пакистана ранее подтвердил, что среди спасенных пассажиров судна – 12 человек из Пакистана, а число возможных погибших уточняют.

Береговая охрана Греции защищает свои действия после обвинений в том, что сотрудники неправильно реагировали на ситуацию и это привело к гибели людей.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается примерно в 3800 человек, что больше всего с 2017 года.