Польща може об'єднати референдум про мігрантів в ЄС з виборами 

Польща може провести референдум щодо міграційної угоди з Європейського Союзу в один день з виборами, призначеними на осінь.

Про це заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю Wnet, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з угодою, яка має на меті врегулювати розбіжності, що виникли після міграційної кризи 2015 року, кожен член ЄС відповідатиме за прийом певної кількості мігрантів. Але угода допускає, що країна ЄС може здійснювати виплати в розмірі близько 20 тисяч євро за особу іншим державам, якщо вона не бажає приймати мігрантів.

Однак Ярослав Качинський, лідер правлячої партії "Право і справедливість" (PiS), заявив у четвер, що Польща проведе референдум щодо угоди, оскільки вона вже прийняла 1,5-2 мільйони українських біженців.

За словами Качинського, було б несправедливо очікувати, що Варшава буде платити за відмову приймати мігрантів з інших країн.

Відповідаючи на запитання, чи може референдум відбутися в один день з парламентськими виборами, призначеними на жовтень або листопад, заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський сказав, що це можливо.

"Такі об’єднані голосування вже відбувалися в минулому, і я думаю, що це було б природно, в тому числі з огляду на витрати", – сказав він.

Східні країни ЄС, такі як Польща та Угорщина, в минулому відмовлялися приймати мігрантів з переважно мусульманського Близького Сходу та півночі Африки. Правозахисні групи звинувачують PiS у розпалюванні ксенофобії, що партія заперечує.

Опитування United Surveys, опубліковане в понеділок щоденним виданням Dziennik Gazeta Prawna і RMF FM, показало, що половина поляків виступає за проведення референдуму, але половина проти ідеї об'єднання його з виборами.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

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