Польша может объединить референдум о мигрантах в ЕС с выборами

Польша может провести референдум по миграционному соглашению с Евросоюза в один день с выборами, назначенными на осень.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Wnet, сообщает "Европейская правда".

Согласно договору, который имеет целью урегулировать разногласия, возникшие после миграционного кризиса 2015 года, каждый член ЕС будет отвечать за прием определенного количества мигрантов. Но соглашение допускает, что страна ЕС может осуществлять выплаты в размере около 20 тысяч евро за человека другим государствам, если она не желает принимать мигрантов.

Однако Ярослав Качиньский, лидер правящей партии "Право и справедливость" (PiS), заявил в четверг, что Польша проведет референдум по соглашению, поскольку она уже приняла 1,5-2 миллиона украинских беженцев.

По словам Качиньского, было бы несправедливо ожидать, что Варшава будет платить за отказ принимать мигрантов из других стран.

Отвечая на вопрос, может ли референдум состояться в один день с парламентскими выборами, назначенными на октябрь или ноябрь, заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский сказал, что это возможно.

"Такие объединенные голосования уже происходили в прошлом, и я думаю, что это было бы естественно, в том числе учитывая расходы", – сказал он.

Восточные страны ЕС, такие как Польша и Венгрия, в прошлом отказывались принимать мигрантов из преимущественно мусульманского Ближнего Востока и севера Африки. Правозащитные группы обвиняют PiS в разжигании ксенофобии, что партия отрицает.

Опрос United Surveys, опубликованный в понедельник ежедневным изданием Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM, показал, что половина поляков выступает за проведение референдума, но половина против идеи объединения его с выборами.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

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