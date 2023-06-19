У Швейцарії зняли звинувачення з поліцейських через смерть темношкірого

Генеральна прокуратура Швейцарії в понеділок зняла звинувачення із шести білих поліцейських, яких підозрювали в причетності до смерті 39-річного чорношкірого чоловіка Майка Бена Пітера в Лозанні у 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Поліцейських звинуватили у "вбивстві через недбалість" у зв'язку зі смертю 39-річного нігерійця, який отримав смертельний серцевий напад після того, як поліцейські перевернули його на живіт.

Прокурор у справі Лоран Майє заявив, що всі шестеро овбинувачених повинні бути виправдані, заявивши, що між арештом Майка Бен Пітера та його серцевим нападом не було "причинного зв'язку".

Водночас адвокат сім'ї Бена Пітера Саймон Нтах заявив у суді, що вважати смерть чоловіка нещасним випадком є "образою для інтелекту".

Згідно з обвинувальним висновком, поліцейські вперше помітили Бена Пітера під час патрулювання, коли він підняв сумку, в якій, як пізніше з'ясувалося, була марихуана.

Бен Пітер не підкорився вимогам поліцейських, тож вони застосували перцевий балончик та били його ногами по ребрах і промежині, щоб повалити на землю й надягти наручники. Чоловік продовжував чинити опір, коли кілька поліцейських тримали його обличчям донизу протягом трьох хвилин, поки не помітили, що він втратив свідомість.

Пізніше Бен Пітер помер від серцевого нападу, причиною якого, як зазначено в обвинувальному висновку, було кілька речей – зокрема те, що його тримали на животі й піддавали стресу, а також ожиріння.

Смерть Бена Пітера порівнювали зі смертю у США Джорджа Флойда – темношкірого чоловіка, який був убитий білим поліцейським, що стояв на колінах на його шиї понад дев'ять хвилин під час арешту.

Минулого року група експертів ООН заявила, що в Швейцарії існує системний расизм. Вони висловили серйозне занепокоєння щодо "надмірного застосування сили і очікування безкарності з боку поліції".