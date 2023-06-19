В Швейцарии сняли обвинения с полицейских из-за смерти темнокожего

Генеральная прокуратура Швейцарии в понедельник сняла обвинения с шести белых полицейских, которых подозревали в причастности к смерти 39-летнего чернокожего мужчины Майка Бена Питера в Лозанне в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Полицейских обвинили в "убийстве по халатности" в связи со смертью 39-летнего нигерийца, который получил смертельный сердечный приступ после того, как полицейские перевернули его на живот.

Прокурор по делу Лоран Майе заявил, что все шестеро обвиняемых должны быть оправданы, заявив, что между арестом Майка Бен Питера и его сердечным приступом не было "причинной связи".

В то же время адвокат семьи Бена Питера Саймон Нтах заявил в суде, что считать смерть мужа несчастным случаем является "оскорблением для интеллекта".

Согласно обвинительному заключению, полицейские впервые заметили Бена Питера во время патрулирования, когда он поднял сумку, в которой, как позже выяснилось, была марихуана.

Бен Питер не подчинился требованиям полицейских, поэтому они применили перцовый баллончик и били его ногами по ребрам и промежности, чтобы повалить на землю и надеть наручники. Мужчина продолжал сопротивляться, когда несколько полицейских держали его лицом вниз в течение трех минут, пока не заметили, что он потерял сознание.

Позже Бен Питер умер от сердечного приступа, причиной которого, как указано в обвинительном заключении, было несколько вещей – в частности то, что его держали на животе и подвергали стрессу, а также ожирение.

Смерть Бена Питера сравнивали со смертью в США Джорджа Флойда – темнокожего мужчины, который был убит белым полицейским, стоявшим на коленях на его шее более девяти минут во время ареста.

В прошлом году группа экспертов ООН заявила, что в Швейцарии существует системный расизм. Они выразили серьезное беспокойство по поводу "чрезмерного применения силы и ожидания безнаказанности со стороны полиции".