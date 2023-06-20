Прем’єр Чехії попередив про загрозу виснаження Заходу у підтримці України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала попередив, що існує ризик сценарію замороженого конфлікту в Україні і виснаження сил, можливостей, а також підтримки і уваги з боку західних країн.

Про це він заявив у вівторок на конференції "Наша безпека не є само собою зрозумілою" в Празькому граді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Останні повідомлення про прогрес України є обережно-оптимістичними, але не схоже, що війна закінчиться найближчим часом. Навпаки, існує загроза сценарію замороженого конфлікту, що означатиме створення осередку перманентної безпекової нестабільності у Східній Європі", – зазначив Фіала.

За його словами, цей сценарій був би виснажливим у довгостроковій перспективі, тому Чехія разом з міжнародним співтовариством повинна зробити свій внесок у його запобігання.

"Виснаження – це те, що нам найбільше загрожує в сьогоднішній ситуації. Я маю на увазі не тільки виснаження українських сил і виснаження можливостей, які ми можемо їм надати, але й виснаження підтримки та уваги з боку західних країн. Існує небезпека, що суспільство може незабаром втратити розуміння підтримки країни, на яку напали", – попередив прем'єр-міністр.

Фіала також сказав, що Росія показала, що готова перейти всі межі, в тому числі і людяності. Водночас він заявив, що чеська оборона може розраховувати на стабільне фінансування і що Чехія має досягти обіцяного рівня у два відсотки від ВВП вже наступного року.

"Хоча спочатку ми розраховували лише на 2025 рік", – зазначив він.

"Якщо ми хочемо залишатися серед найбезпечніших країн світу, ми повинні мати сміливість щось з цим робити", – сказав прем'єр-міністр, додавши, що підтримка сил оборони і достатнє фінансування є ключовими факторами.

Як повідомлялося, офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не перестане бути загрозою для сусідів.