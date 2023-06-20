Премьер Чехии предупредил об угрозе истощения Запада в поддержке Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала предупредил, что существует риск сценария замороженного конфликта в Украине и истощения сил, возможностей, а также поддержки и внимания со стороны западных стран.

Об этом он заявил во вторник на конференции "Наша безопасность не является само собой разумеющейся" в Пражском граде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Последние сообщения о прогрессе Украины являются осторожно-оптимистичными, но не похоже, что война закончится в ближайшее время. Наоборот, существует угроза сценария замороженного конфликта, что будет означать создание очага перманентной безопасности нестабильности в Восточной Европе", – отметил Фиала.

По его словам, этот сценарий был бы изнурительным в долгосрочной перспективе, поэтому Чехия вместе с международным сообществом должна внести свой вклад в его предотвращение.

"Истощение – это то, что нам больше всего угрожает в сегодняшней ситуации. Я имею в виду не только истощение украинских сил и истощение возможностей, которые мы можем им предоставить, но и истощение поддержки и внимания со стороны западных стран. Существует опасность, что общество может вскоре потерять понимание поддержки страны, на которую напали", – предупредил премьер-министр.

Фиала также сказал, что Россия показала, что готова перейти все границы, в том числе и человечности. В то же время он заявил, что чешская оборона может рассчитывать на стабильное финансирование и что Чехия должна достичь обещанного уровня в два процента от ВВП уже в следующем году.

"Хотя сначала мы рассчитывали только на 2025 год", – отметил он.

"Если мы хотим оставаться среди самых безопасных стран мира, мы должны иметь смелость что-то с этим делать", – сказал премьер-министр, добавив, что поддержка сил обороны и достаточное финансирование являются ключевыми факторами.

Как сообщалось, официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.