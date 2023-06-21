В Праге выписали 14 штрафов за попытку сорвать флаг Украины с Национального музея

Администрация района Прага 1 чешской столицы вынесла штрафы четырнадцати людям за нарушения во время демонстрации в марте возле Национального музея, где они пытались сорвать флаг Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Seznam Zprávy.

Двадцать одного участника мартовских беспорядков задержало спецподразделение полиции, а затем их дела передали муниципальному управлению Праги 1 по подозрению в совершении мелких правонарушений. Две трети были оштрафованы.

"Четырнадцать производств были окончательно прекращены. Во всех случаях было наложено административное взыскание – штраф", – сообщил представитель Праги 1 Петр Бидло. По данным Seznam Zprávy, размер всех штрафов составляет одну тысячу крон (чуть более 42 евро).

Еще шесть дел находятся на рассмотрении администрации Праги 1, их фигурантов обвиняют в совершении проступка.

Напомним, 12 марта в Праге на Вацлавской площади состоялся антиправительственный митинг, после которого часть протестующих отправилась к зданию Национального музея, требуя убрать украинский флаг, но полиция этому помешала.

В связи с мартовской демонстрацией полиция возбудила несколько дел. В середине мая суд приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно за публичное одобрение военных преступлений. Согласно приговору, на нем были шевроны с буквой Z и логотипом российской ЧВК "Вагнер", которые он носил на демонстрации.

А другого участника демонстрации Ярослава Попелку, который, по свидетельствам очевидцев, был одним из инициаторов нападения на здание Национального музея, суд приговорил к четырем месяцам условно с полуторагодичным испытательным сроком за подстрекательство к преступным действиям.